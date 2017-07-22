Ушел из жизни актер Джон Херд

Вашингтон, , 20:37 — REGNUM В Калифорнии (США) скончался актер Джон Херд, сыгравший отца главного героя в комедии «Один дома». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в пятницу, 21 июля, в городе Пало-Альто.

«Джон Херд, сыгравший в известных фильмах в 80-х и 90-х годах, скончался в пятницу в городе Пало-Альто, штат Калифорния», — говорится в сообщении.

Источники портала отмечают, что 72-летний артист был обнаружен мертвым в гостиничном номере горничной.

Причина смерти Херда пока неизвестна.