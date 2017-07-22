В Петербурге в честь воды устраивают фестивали

Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM 22 июля в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» стартовал двухдневный фестиваль воды. Петербуржцам рассказали интересные факты о воде и предложили поучаствовать в многочисленных конкурсах.

Несмотря на то, что раньше праздник собирал большое количество посетителей, сегодня на территории «Ленэкспо» нашлось не много желающих посетить фестиваль. Вероятно, причиной тому стал дождь.

«Фестивалю уже четыре года, но раньше он проходил немного в другом формате, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Валерий Веткин, один из организаторов фестиваля. — Мы стараемся, во-первых, сделать его более молодежным, а во-вторых, более содержательным. Идея проведения фестиваля появилась именно в Петербурге и именно летом, подразумевая, что летом жарко, и большое количество воды помогает. В этом году мы решили немного изменить концепцию. В Петербурге много воды, вода — это градообразующая стихия в нашем городе, поэтому праздник воды никак не связан с жарой. Фестиваль воды про другое».

Важной частью праздника стала образовательная программа. Ведущие петербургские производители фильтров для воды рассказали о том, что такое вода и чем один ее вид отличается от другого, какая вода подходит для того, чтобы пить ее сырой, какую лучше использовать для чая, а какую для супа.

Все желающие могли поучаствовать в пробах разных видов воды и отдать свой голос за понравившуюся. На суд было представлено шесть ведущих производителей, название которых до последнего не раскрывали.

На концертной площадке выступили петербургские музыкальные коллективы и сольные исполнители. Но все же большей популярностью среди посетителей пользовалась развлекательная программа: водные битвы, мокрый футбол, пенная вечеринка и другие активности. Приятным событием для детей стал мыльный флеш-моб.

В ранее заявленной программе в рамках фестиваля воды должен был пройти фестиваль супа. Однако, по словам организаторов, многие участники «испугались плохой погоды». Вместо заявленных минестроне, буйабеса, вишисуаза и других необычных блюд посетителям предлагали окрошку, борщ, солянку и гаспачо.

Центральным событием фестиваля стал «Сад на воде». Дизайнер Ольга Подольская создала концепцию пластикового мира под названием «Сердце сада», которая была представлена на фестивале «Императорские сады» в Санкт-Петербурге, а позже в парке искусств «Музеон» в Москве. Именно эта скульптура из пластиковых бутылок стала платформой для живых цветов, которые выпустили на воду.

Впереди второй день фестиваля, в ходе которого пройдет битва «Шоу мыльных пузырей», водные активности и выступления музыкальных коллективов.

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