В Ташкентской области Узбекистана намерены построить «умный город»

Ташкент, , 13:58 — REGNUM Провинциальный город Тойтепа, находящийся в Ташкентской области, по планам властей, будет перестроен как «умный город», сообщает узбекское национальное телевидение.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, недавно в город Тойтепу, который находится примерно в 25 километрах от столицы Узбекистана, из Ташкента переехала администрация Ташкентской области.

Таким образом, преимущественно одноэтажная Тойтепа стала административным центром области, по аналогии с другими региональными центрами страны.

Телевидение продемонстрировало генеральный план города, в котором фигурируют многоэтажные здания, спортивные комплексы, бизнес-центры, места досуга граждан и даже велосипедные дорожки. При этом, при строительстве города будут повсеместно внедряться информационно-коммуникационые технологии.

«Это будет второй Ташкент, местами город даже будет выглядеть как вторая Венеция», — говорится в телесюжете.

Телевидение также сообщает, что Ташкент и Тойтепу свяжет скоростная автомобильная дорога «с большой пропускной способностью».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по поручению нового президента страны Шавката Мирзиёева в республике разработана стратегия развития на 2017−2021.

Стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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