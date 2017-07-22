Член совета директоров «Ведомостей» Кудрявцев лишён гражданства РФ

Москва, , 23:50 — REGNUM Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев лишен гражданства Российской Федерации. Эту информацию сам Кудрявцев подтвердил сегодня, 21 июля, телеканалу ВВС.

Журналисты спросили Кудрявцева, действительно ли его гражданство Российской Федерации аннулировано?

«Аннулировано, я подтверждаю, да», — ответил Кудрявцев.

Напомним, информация о возможном лишении Кудрявцева гражданства России появилась ещё в феврале 2017 года.

Тогда Московский городской суд установил факт предоставления Кудрявцевым ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации.

Ещё в августе 2016 года с этой информацией обратилась в суд Федеральная миграционная служба. Затем Мосгорсуд принял свое решение, но Кудрявцев опротестовал его в Верховном суде России.

Однако Верховный суд РФ отклонил жалобу Кудрявцева и оставил решение Мосгорсуда в силе.

Напомним, Кудрявцев до 2005 года был гражданином Израиля.