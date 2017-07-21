Замглавы УФССП по Ленобласти сопротивлялся сотрудникам ФСБ при задержании

Санкт-Петербург, , 20:24 — REGNUM Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области, 51-летний Станислав Румянцев, задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки. Об этом сегодня, 21 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что Станислав Разумовский курировал в управлении направление материально-технического обеспечения.

По данным следствия, весной 2016 года при рассмотрении вопроса о заключении договора аренды нежилых помещений для нужд регионального УФССП в одном из бизнес-центров в Василеостровском районе Петербурга Разумовский потребовал от руководства бизнес-центра за заключение договора аренды взятку в виде незаконного оказания ему лично услуг имущественного характера. За взятку обещал оказать содействие в заключении выгодного для руководства бизнес-центра контракта.

В итоге общая сумма взятки за период с весны 2016 по весну 2017 годов составила, по версии следствия, не менее 255 тыс. рублей.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФССП России по Ленинградской области подозреваемый был изобличен и задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Отмечается, что при задержании подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с чем будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года по подозрению в получении взятки была задержана начальница Московского районного отдела судебных приставов в Петербурге.