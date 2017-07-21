Афера с «часами Путина» раскрылась

Париж, , 19:50 — REGNUM Представитель организатора аукциона Monaco Legend Group где были проданы «часы Путина» прокомментировал разгоревшийся скандал и признал, что пущенный с молотка лот никогда не принадлежал президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Представитель Monaco Legend Group признал, что проданные часы никогда не принадлежали российскому лидеру, и обвинил журналистов, погнавшихся за сенсацией, в непрофессионализме.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что платиновые часы Patek Philippe ref.5208 с гарантийными документами на имя Владимира Путина были проданы на аукционе Monaco Legend Auctions за 1,054 миллиона евро.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать ситуацию. Он ответил, что данные часы не имеют никакого отношения к Путину, и выразил мнение, что аукционный дом обманул покупателя, прибегнув к уловке и хорошо «накрутив» цену.

Однако представитель аукционного дома заявил, что они никогда не скрывали того, что данные часы действительно не имеют никакого отношения к Путину.

Он подчеркнул, что в возникшей вокруг часов шумихе виноваты журналисты, которые погнались за сенсацией.

«Они не прочитали ни наш каталог, ни пресс-релиз, где мы четко объяснили, что это никоим образом не часы президента: они лишь были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было — поэтому их и продают. А журналисты лишь увидели имя президента в документе и не стали разбираться. Это не особенно профессионально», — сказал представитель аукционного дома Monaco Legend Group.

Кроме того, представитель аукционного дома обратил внимание, что первоначально лот был оценён в 850 тысяч — 1,150 млн евро. На аукционе эти часы и ушли примерно за эту цену без накрутки.

«В отличие от журналистов, клиент из Азии, который приобрел часы, прекрасно понимает, что они не принадлежали Владимиру Путину», — сказал представитель Monaco Legend Group.

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