Опорный технологический вуз в Белгороде запустил план развития на пятилетку

Белгород, , 19:43 — REGNUM Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова к 2021 году станет многопрофильным университетом предпринимательского типа. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

К намеченной дате вуз станет многопрофильным университетом предпринимательского типа, который будет работать на технологический прогресс региона и приоритетные направления Стратегии научно-технологического развития РФ.

Главную идею плана развития руководство вуза увидело в послании губернатора Евгения Савченко: «Белгородчина — территория инновационной экономики». По планам, за пять лет в образовательном учреждении должны провести модернизацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, модернизация системы управления университетом, его материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, а также развить кадровый потенциал.

В программе заложены три стратегических проекта. Первый из них касается развития Белгородской агломерации — вуз должен интегрировать системные решения по этой теме. Таким образом вуз будет способствовать развитию инновационной инфраструктуры, технологическому и социальному развитию, обеспечению региона высококвалифицированными кадрами, повышению уровня и качества жизни населения. Не исключают авторы стратегии, что этот опыт пригодится региону при развитии других агломераций.

Второй проект — создание центра превосходства национального уровня. Там планируют развивать прорывные и востребованные нанотехнологии, создавать конструкционные и функциональные материалы строительного и специального назначения. Это направление будет продолжать исследования и разработки ученых БГТУ в сфере строительного и специального материаловедения, обеспечения работы строительного кластера с ресурсосберегающими материалами, экостроительства, перехода на энергоэффективные материалы и технологии.

Третий проект предусматривает создание колледжа высоких технологий — колледжа нового типа для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным высокотехнологичным специальностям среднего профессионального образования.

За счет концентрации в университете интеллектуального потенциала региона, интеграции науки, образования и производства, формирования системы стратегического технологического предпринимательства вуз намерен упрочить позиции в качестве научно-инновационно-образовательного ядра технологического развития региона.

Отдельное место в программе отведено социальным проектам: «Жить и работать на Белгородчине!», межвузовскому молодежному фестивалю «Русь заповедная», межрегиональному центру популяризации здорового образа жизни «ЗДОРОВО!» и популяризации спорта в целом .

Программа развития БГТУ им. В. Г. Шухова была направлена в министерство образования и науки РФ, а до этого была одобрена губернатором Савченко и правительством Белгородской области.

Вуз ведет свою историю с 1954 года. Статус университета он получил в 2003 году. Входит в ТОП-35 вузов России по итогам 2013 года, в число лучших учебных заведений СНГ — по итогам 2014 года, также в 2014 году был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед землей Белгородской». В 2017 году БГТУ стал стал одним из региональных опорных университетов. Это значит, что на базе одного университета несколько учреждений объединяются в крупный образовательный центр, и, если проект одобрят в Минобре, вуз получает дополнительные средства из федерального бюджета.