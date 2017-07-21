Из «Волги» Путина предложили сделать беспилотник

Сочи, Краснодарский край, , 19:10 — REGNUM Юноша по имени Юрий, один из участников программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным», предложил сделать принадлежащий главе государства автомобиль «Волга» беспилотным. По словам школьника, такая задача по силам ему и его команде.

«Не разобьешь мне «Волгу», нет? Договорились, — ответил Путин. — А что мы будем делать с беспилотником?»

Юрий пояснил, что автомобиль сможет самостоятельно ездить, куда угодно. Распорядиться им президент сможет по своему усмотрению.

«Как такси будем использовать, зарабатывать будем?» — пошутил президент.

Он добавил, что вместе с создателями беспилотного устройства придумает, как именно пользоваться модифицированным автомобилем. Глава государства заверил, что согласен на эксперимент.

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