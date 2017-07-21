Бывший глава китайской провинции Ляонин признался во взяточничестве

Чжэнчжоу, Китай, , 18:38 — REGNUM Бывший партийный лидер провинции Ляонин, расположенной на северо-востоке Китая, предстал перед законом за взяточничество, передает 21 июля агентство «Синьхуа».

По сведениям Лоянского промежуточного народного суда провинции Хэнань, Ван Мин обвиняется в превышении должностных полномочий и лоббировании финансовых интересов третьих лиц за материальное вознаграждение на общую сумму 146 млн юаней ($21,7 млн) в период с 2004 по 2016 годы.

Гособвинение утверждает, что Ван присвоил лично по меньшей мере 1 млн юаней только за время его работы на посту партийного лидера провинции Цзилинь в ноябре 2009 года.

Ван полностью признал свою вину и попросил прощения за содеянное. В слушаниях приняло участие более 60 человек включая законодателей, политических советников, журналистов и представителей общественности. Приговор будет вынесет позже.