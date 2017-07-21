Власти Японии арестовали подозреваемого в убийстве двух граждан Китая

Токио, 21 июля 2017, 18:13 — REGNUM Японец был арестован 21 июля по подозрению в сокрытии тел двух китайских граждан близ Токио, сообщает агентство «Синьхуа».
Как сообщают японские власти, тела, упакованные в чемоданы, были найдены в горах недалеко от японской столицы 13 июля. Позже было подтверждено, что они принадлежат двум китайским сестрам, пропавшим в Йокогаме в начале июля.
Полиция выявила тридцатилетнего подозреваемого, проверив камеры видеонаблюдения, которые находились недалеко от места проживания женщин.
Китайское посольство инициировало немедленную встречу с представителями японской полиции, запросив полного содействия в поиске пропавших гражданок Поднебесной.
Посольство утверждает, что продолжит содействие в расследовании случившегося, а также предоставит всю необходимую помощь родственникам.