Власти Японии арестовали подозреваемого в убийстве двух граждан Китая

Токио, , 18:13 — REGNUM Японец был арестован 21 июля по подозрению в сокрытии тел двух китайских граждан близ Токио, сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщают японские власти, тела, упакованные в чемоданы, были найдены в горах недалеко от японской столицы 13 июля. Позже было подтверждено, что они принадлежат двум китайским сестрам, пропавшим в Йокогаме в начале июля.

Полиция выявила тридцатилетнего подозреваемого, проверив камеры видеонаблюдения, которые находились недалеко от места проживания женщин.

Китайское посольство инициировало немедленную встречу с представителями японской полиции, запросив полного содействия в поиске пропавших гражданок Поднебесной.

Посольство утверждает, что продолжит содействие в расследовании случившегося, а также предоставит всю необходимую помощь родственникам.