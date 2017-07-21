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Сергей Кириенко: Успех будущего России во многом зависит от развития НКО

Общество

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций (НКО)

Сергей Кириенко: Успех будущего России во многом зависит от развития НКО
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сергей Кириенко

Дворики, Владимирская область, 21 июля 2017, 17:59 — REGNUM  Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в панельной дискуссии «Образ будущего» на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Я искренне считаю, что-то, насколько успешным будет будущее России, во многом сегодня зависит от того, как будут развиваться некоммерческие организации», — отметил Сергей Кириенко в беседе с участниками дискуссии.

«Не от того, как развивается бизнес, не от того, как развиваются политические партии, и даже не от того, как развивается государственная машина. Абсолютно убежден, что это в первую очередь зависит от того, как будет развиваться именно третий сектор, некоммерческие организации», — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 21 июля Сергей Кириенко встретился с участниками всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и побеседовал с руководителями региональных подготовительных комитетов Всероссийского фестиваля Молодежи и студентов.

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