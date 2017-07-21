Путин рассказал детям, под каким псевдонимом он работал в разведке

Сочи, Краснодарский край, , 17:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи раскрыл свой псевдоним, которым он пользовался в разведшколе КГБ СССР. Мероприятие под названием «Недетский разговор» прошло сегодня, 21 июля.

В ходе общения российскому лидеру был задан вопрос о том, под каким ником он был зарегистрировал свой гипотетический аккаунт в социальных сетях.

При этом Путин отметил, что у него довольно напряжённый рабочий график и времени на социальные сети у него нет, как и собственно аккаунтов.

«Что касается ников — это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», — рассказал президент России.

Путин отметил, что в его нынешнем положении пользоваться псевдонимами «просто нелепо».

«Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?» — сказал президент.

Российский лидер считает, что прятаться за вымышленным именем имело смысл в те времена, когда он работал в разведке, сейчас же наоборот — «если человек делает что-то достойное, интересное, чем он может гордиться, наоборот надо сказать кому это принадлежит».

Напомним, в 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, после чего, по распределению попал на работу в КГБ СССР.

В 1984 году Путин уже в звании майора юстиции был откомандирован на обучение на одногодичный факультетКраснознамённого института КГБ, который окончил в 1985 году по специальности «Внешняя разведка». Именно там у Путина был псевдоним «Платов».