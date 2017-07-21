Глава Калининградского облсуда призвал прокуроров чистить документы от мата

Калининград, , 17:39 — REGNUM Председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев призвал прокурорских работников редактировать поступающие в суд документы, очищая их от мата. Такое заявление глава калининградского судейского сообщества озвучил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Калининградской области.

«Я вот сейчас столкнулся буквально с одним делом, где в обвинительном заключении прокурора в позиции свидетелей — мат-перемат, — сказал Фалеев. — Это ни произнести нельзя, ни прочитать».

«Ну, а вы знаете степень русского мата, — продолжил судья. — Причем, здесь крайняя степень. Это не просто матерок какой-то прошелся, а вот так вот, по-настоящему. И всё это изложено в обвинительном заключении».

Председатель облсуда под сдержанный смех прокуроров добавил, что «я в шоке был».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что около десяти лет назад подобный вопрос уже поднимался в органах, когда некоторые следователи буквально записывали в протоколах допросов слова подозреваемых и обвиняемых, а прокуроры иногда направляли материалы в суд, не реагируя на нецензурную брань.

Виктор Фалеев возглавляет суд Калининградской области уже 21 год.