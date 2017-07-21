В Петербурге вынесен приговор за взлом e-mail

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Жительница Санкт-Петербурга осуждена за взлом чужого почтового ящика и блокирование доступа к нему законной владелицы. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Корень, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации».

Как установлено судом, Корень, зная логин чужого ящика, подобрала пароль и получила доступ к содержимому e-mail потерпевшей. После этого злоумышленница изменила пароль для входа в учетную запись. Таким образом, доступ к почтовому ящику законного владельца был заблокирован.

«Корень вину полностью признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей», — отметили в пресс-службе городского суда.