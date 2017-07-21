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Путин назвал событие, которое оказало на него наибольшее влияние

Общество

Задумавшись, Путин ответил, что таким событием, наверное, является «развал Советского Союза»

Сочи, Краснодарский край, 21 июля 2017, 17:05 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край) назвал событие, которое оказало на него наибольшее влияние.

Вопрос о событии в его жизни, которое оказало на него наибольшее влияние, задала девочка по имени Алиса, занимающаяся наукой.

Поблагодарив девочку, президент РФ признал, что она поставила его «в какое-то сложное положение».

Задумавшись, Путин ответил, что таким событием, наверное, является «развал Советского Союза».

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Программа «Недетский разговор с Владимиром Путиным»