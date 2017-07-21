Проблемный ЖК в Ленобласти достроят на деньги банка «Россия»

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Необходимые для завершения строительства самого проблемного объекта с дольщиками в Ленинградской области — ЖК «Силы природы» — выделит банк «Россия». В настоящее время готовится проект кредитного договора, на подписание которого потребуется две-три недели. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 июля, заявил первый заместитель председателя правительства региона — глава комитета финансов Роман Марков.

«Вопрос участия в проекте прорабатывали с несколькими банками. Первыми откликнулся на нашу просьбу банк «Россия», и предложил максимально приемлемые условия. На сегодня у нас есть принципиальное согласие о вхождении в качестве финансовой организации в этот проект банка «России». В данный момент готовим договоры. Надеемся, что нам понадобится не более двух-трех недель, чтобы окончательно все документы подписать», — сказал Марков.

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Также, по его словам, в проект «Силы природы» входит «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» (ЛенОблАИЖК) — стопроцентная «дочка» правительства Ленинградской области.

«Компания будет оператором проекта и будет выступать заёмщиком перед банком «Россия». На сегодня у нас не осталось сомнений, что мы в состоянии успешно завершить проект, достроить комплекс и обеспечить все требования дольщиков», — подчеркнул Роман Марков.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин добавил, что в качестве подрядной организации планируется привлечь стороннего застройщика. ЛенОблАИЖК также будет предлагать участникам жилищных программ региона покупку квартир в «Силах природы». Контроль за соответствием смет и фактически выполненных строительных объемов будет осуществлять комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона.

Михаил Москвин также сообщил, что O2 Development не будет противиться передаче объекта, поскольку еще 6 июля представитель компании заверил в этом.

«Благодаря тому, что мы договорились с дольщиками о том, что не будет протестной активности, это позволило выйти на более приемлемые условия и вообще на возможность финансирования того проекта», — добавил Роман Марков.

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Напомним, строительство ЖК «Силы природы» в Мурино Всеволожского района Ленобласти осуществлялось ЖСК «Муринское-1» (корпусы 1 и 2) и ООО «Романтика» (корпусы 3 и 4) на земельных участках, принадлежащих кооперативу и обществу на праве собственности.

Структуры аффилированы с компанией O2 Development. Количество заключенных ЖСК «Муринское-1» с гражданами договоров паевого взноса — 2 666, количество заключенных ООО «Романтика» с гражданами договоров участия в долевом строительстве — 185. В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования, срок сдачи квартир неоднократно переносился.

С 2016 года правительство ведет переговоры с банковскими структурами о финансировании завершения объекта. Также усилиями администрации области достигнута договоренность с монополистами о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения на льготных условиях. В реестр пострадавших участников долевого строительства, нуждающихся в поддержке включено 236 человек.

Основными направлениями деятельности ЛенОблАИЖК является выдача ипотечных займов гражданам, оказание услуг по подбору оптимальных программ кредитования в банках, оказание услуг по подбору объекта недвижимости. Компания также ведет жилищное строительство — до недавнего времени строились небольшие дома на 20−30 квартир. В настоящее время являемся застройщиком многоквартирного жилого дома на 184 квартиры в городе Кировске по Федеральной программе «Жилье для российской семьи».

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