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Владимир Путин назвал «три главные ценности» в жизни

Общество

По его словам, самая большая ценность — это сама жизнь

Владимир Путин назвал «три главные ценности» в жизни
Иллюстрация: Kremlin.ru
В ходе посещения образовательного центра для одарённых детей «Сириус»

Сочи, Краснодарский край, 21 июля 2017, 16:40 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край) назвал три главных ценности в жизни.

По его словам, это сама жизнь и это «самая большая ценность». Далее главными ценностями Путин назвал любовь и свободу.

«По каждой из позиций можно трактаты написать, они уже написаны», — сказал Путин.

«Что такое жизнь, которая так ценна? Можно долго рассуждать, что такое любовь. Любовь ли это мужчины к женщине, и есть же любовь к Родине — это все отдельные вещи», — пояснил глава государства.

«Что такое свобода и где она заканчивается? Там, где мы нарушаем свободу других людей. Над каждой их этих позиций можно думать бесконечно», — заключил Владимир Путин.

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