После работы Путину «не до Инстаграма»

Сочи, Краснодарский край, , 16:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край) заявил, что его нет в социальных сетях.

Он пояснил, что его рабочий день заканчивается так поздно, что ему «не до Инстаграма».

«Мне бы до постели добраться», — сказал Владимир Путин.

Говоря об аккаунтах в соцсетях, глава государства отметил, что не имеет отношения к аккаунтам, ведущимся якобы от его имени. По словам Путина, их зарегистрировано около 5 тыс.

При этом сотрудники администрации президента, разумеется, активно используют соцсети в своей работе.

Отвечая на вопрос ведущей, под каким ником бы он зарегистрировался в соцсети, если бы пользовался, Путин рассказал, что работая в разведке, пользовался псевдонимом «Платов».

Но сейчас, если бы пришлось регистрироваться в соцсети, никакие псевдонимы ему бы не понадобились.