Бывшего мэра города Тяньцзинь судят в Китае

Шицзячжуан, Китай, , 16:34 — REGNUM Китайская прокуратура начала делопроизводство против бывшего мэра города центрального подчинения Тяньцзинь, которого подозревают во взяточничестве, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации Верховной народной прокуратуры КНР, Хуан Синго, занимавший ранее также должность секретаря Тяньцзиньского муниципального комитета КПК, пользовался преимуществами от занимаемых им различных постов в провинции Чжэцзян на востоке Китая и городе Тяньцзинь.

Кроме того, как стало известно, он брал взятки в особо крупных размерах, сообщает прокуратура провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая.

Уголовное дело было передано Шицзячжуанской народной прокуратурой Шицзячжуанскому промежуточному народному суду, которые находятся в столице провинции Хэбэй.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший член постоянного комитета Компартии Китая в провинции Хэнань У тяньцзюнь предстал перед судом по обвинению во взяточничестве.

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