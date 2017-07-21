Путин изучит проблему сохранения Самурского леса в Дагестане

Махачкала, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным делам пообещал изучить проблему сохранения Самурского леса в Дагестане. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос руководителя Лезгинской национально-культурной автономии Арифа Керимова.

Керимов рассказал, что уникальный реликтовый лес рискует превратиться в пустыню из-за деятельности человека. Особый риск, по мнению общественника, заключается в планах региональных властей построить на Самуре водозабор, который должен обеспечить город Дербент питьевой водой. Водозабор, по мнению Керимова, будет питаться за счет грунтовых вод, скапливающихся под землей, но они нужны для обеспечения жизни деревьев.

Ответом Путина стали слова:

«По Самурскому лесу отдельно посмотрим».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг строительства водовода и сохранения Самурского леса периодически обостряется. Начатые на месте работы по строительству артезианских скважин в 2014 году были приостановлены после протеста местных жителей, которые угрожали сжечь технику в случае возобновления работ. По их мнению, до сих пор не представлена экспертиза на проект строительства и не изучен вопрос влияния строительства на экосистему леса. В ответ представители Центра госгеомониторинга и Института геологии Дагестанского научного центра РАН считают, что строительство водовода лиановому лесу не грозит.

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