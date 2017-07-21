В Махачкале ночные лесорубы вырубают парк

Махачкала, , 18:07 — REGNUM В парковой зоне в Эльтавском лесу Махачкалы неизвестные вырубили около 20 деревьев. Злоумышленники стали применять новации в незаконной вырубке деревьев.

Накануне, в социальные сети были выложены видео, на которых махачкалинцы, проживающие вблизи Эльтавского леса, засняли спилы на деревьях, а также полностью спиленные деревья, передает корреспонднет. На одном из видео насчитывается более десяти деревьев, спиленных наполовину. По словам снимающего, сделано это для того, чтобы при малейшем дуновении ветра дерево само повалилось, и все выглядело бы так, что никто в этом не замешан.

Территории вновь готовят под застройку, считает махачкалинец. После жалоб горожан на рубку зеленых насаждений на место приехали чиновники, в том числе уполномоченный главы республики Алибек Алиев, глава администрации Кировского района Салих Сагидов и замминистра природы Шамиль Джамалов, которые заявили о незаконности действий неизвестных.

По словам местных жителей, вырубка совершается неизвестными преимущественно в ночное время, поэтому установить, кто это делает, они не могут. Алибек Алиев заверил собравшихся, что лес будет взят под круглосуточную охрану. Также он напомнил, что ни одного дела по вырубке деревьев в Эльтавском лесу не было доведено до суда, сообщив, что эта информация будет доведена до главы республики.

Ранее ИА REGNUM писал, что на встрече активистов Общероссийского народного фронта с главой Дагестана, где обсуждался вопрос Эльтавского леса, Рамазан Абдулатипов дал поручение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву ускорить присвоение статуса парковой зоны Эльтавскому лесу. Однако, несмотря на это, вырубка леса продолжается, сообщал в конце 2016 года эксперт Общероссийского народного фонда (ОНФ), глава дагестанского отделения партии «Зеленые» Гаирбек Абдурахманов.

По его словам, городской мэрией не делается ничего, для того чтобы придать этому лесу статус парковой зоны. А за это время активисты ОНФ постоянно выявляли факты вырубки деревьев. В администрации Махачкалы отрицают эту информацию и сообщают, что деревья вырублены в той части, которая уже давно оформлена под частную собственность.

Между тем ущерб от вырубки лесов составил 1,5 млн рублей, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Дагестана. В ведомстве также заявили, что вырубка деревьев была зафиксирована и в феврале 2017 года. Тогда ущерб составил 3 млн рублей.

Ситуация с вырубкой Эльтавского леса волнует дагестанское общество еще с 2015 года. Тогда в социальных сетях и СМИ республики началось широкое обсуждение этой темы. Были даже задержаны несколько лесорубов. Но они показали разрешение на вырубку от администрации Махачкалы. Разрешение показывают и строители, которые вырыли там большие котлованы для строительства. Однако в администрации Махачкалы утверждают, что разрешения эти фальшивые.

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