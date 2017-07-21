Пермского школьника интересует главная ошибка президента РФ

Пермь, , 15:24 — REGNUM В Сочи в «Недетском разговоре с Владимиром Путиным» примет участие пермский школьник Алексей Кудринский. Он подготовил свой вопрос. Школьник хочет спросить, ошибался ли когда-нибудь Владимир Путин, и если да, то какая ошибка была самой главной в его жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, что21 июля президент России посетит образовательный центр «Сириус» и пообщается с одарёнными школьниками из 66 регионов России. В их числе пермский ученик Алексей Кудринский из школы №146, который посещает «Сириус» уже четвёртый раз.

Алексей является призёром олимпиады по физике им. Максвелла, призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и английскому языку, а также призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Кроме того, он разработал проект по теме «Беспилотные летательные аппараты», над которым продолжает работать в настоящее время в «Сириусе» в рамках направления «Беспилотный транспорт и логистические системы».