Компания Nissan объяснила причину иска о банкротстве от юриста из Татарии

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Причиной конфликтной ситуации между российским филиалом автомобильного концерна Nissan и юристом из Набережных Челнов Евгением Минеевым стала ошибка в документации службы судебных приставов. Финансовой стабильности компании этот конфликт не угрожает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 июля в пресс-службе Nissan в России.

В компании Nissan заверили в том, что ее российское подразделение «всегда неукоснительно исполняет решения судов, в том числе о денежных взысканиях».

«Нам известно о производстве по данному делу. Оно никак не связано с финансовым состоянием компании, а вызвано ошибкой в документации, допущенной службой судебных приставов, что вызвало задержку оплаты и резкое недовольство истца», — подчеркнули в автомобильной компании.

В Nissan выразили уверенность в том, что «ситуация будет разрешена в ближайшее время».

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Напомним, иск о банкротстве ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пояснил ИА REGNUM сам Евгений Минеев, он добивается выплаты ему порядка 400 тысяч рублей по решению Верховного суда Республики Татарстан.

Евгений Минеев приобрел автомобиль Nissan Almera. Однако в процессе эксплуатации выявился недостаток — внутренняя неисправность замка зажигания. Как установлено судом, из-за этого не работает блокиратор руля при его прокручивании без ключа в замке зажигания.

9 марта 2017 года Минеев выиграл процесс в Верховном суде Республики Татарстан. Суд постановил выплатить истцу 522 тысячи рублей, однако судебным приставам к настоящему времени удалось взыскать лишь порядка 100 тыс. рублей.

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