ДНР выплачивает матпомощь семьям погибших и раненым за июнь 2017 года

Донецк, , 14:13 — REGNUM Донецкая Народная Республик начала выплаты единовременных компенсаций семьям погибших (умерших) из числа гражданского населения и из числа военнослужащих, а также лицам из числа гражданского населения и из числа военнослужащих, получивших ранения в результате военных действий. Об этом 21 июля информирует пресс-служба Совмина ДНР.

При этом отмечается, что единовременные выплаты выплачиваются только тем, кто обратился в Комиссию ДНР по оказанию помощи пострадавшим от военных действиях в июне 2017 года.

«В республике начаты выплаты единовременных компенсаций семьям погибших (умерших) из числа гражданского населения и из числа военнослужащих, а также лицам из числа гражданского населения и из числа военнослужащих, получивших ранения, контузии или увечья в результате агрессии Вооруженных сил и вооруженных формирований Украины, обратившимся в комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в период с 01.06.2017 по 30.06.2017», — говорится в сообщении.

В то же время министерство труда и социальной политики ДНР не уточняет размер разовой компенсации и численность июньских заявок на получение матпомощи.

«Данные выплаты производятся в соответствии с постановлением Совета министров ДНР от 31.10.2014 №41−1 «О порядке исполнения норм и положений Закона Донецкой Народной Республики от 20.06.2014 № 15−5 «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2017 года пресс-служба Совмина ДНР со ссылкой на министерство труда и социальной политики ДНР информировала, что в республике малоимущие, социально незащищенные жители, семьи погибших бойцов ДНР и лица, получившие ранения в результате боевых действий могут оформить материальную помощь в размере 500 руб. в месяц.

«Материальная помощь составляет 1500 рублей и выплачивается один раз в три месяца», — уточнили в Совмине.

Отмечается, что оформить столь «щедрую» материальную помощь стало возможным благодаря распоряжению главы ДНР № 211 от 09.12.2017 г. При этом в пресс-службе напомнили, что для получения матпомощи необходимо собрать пакет документов «и дождаться решения комиссии, которая и определяет конкретных получателей материальной помощи из указанных категорий граждан».

Напомним, 14 августа 2015 года Народный совет ДНР на пленарном заседании принял закон «О статусе участника Народного ополчения».

«Согласно документу, ополченцы имеют право на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых в пансионатах. Ополченцы, которые стали инвалидами в результате боевых действий, приравниваются к инвалидам войны. А непосредственно участвовавшие в боевых действиях, получают статус участника боевых действий», — рассказал на тот момент председатель Народного совета Андрей Пургин.