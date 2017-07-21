Российский филиал Nissan хотят обанкротить из-за дефекта руля

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Поводом для судебного иска юриста из Набережных Челнов Евгения Минеева о банкротстве ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» стал дефект рулевого управления купленного жителем Татарии автомобиля.

Напомним, иск о банкротстве подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Евгений Минеев, компания не выплачивает ему 400 тысяч рублей, присужденных Верховным судом Республики Татарстан за неисправность в автомобиле.

9 марта 2017 года он выиграл процесс в Верховном суде Республики Татарстан. Суд постановил выплатить Минееву 522 тысячи рублей, однако судебным приставам удалось взыскать лишь 100 тысяч.

Евгений Минеев приобрел автомобиль Nissan Almera. Однако, по его словам, в процессе эксплуатации выявился недостаток — в положении стоянки не блокировался руль.

«Подал в суд сначала в Набережных Челнах, отказали. Потом в вышестоящую инстанцию, Верховный суд Республики Татарстан. Там уже суд встал на мою сторону. «Суд выиграл, но деньги не возвращают. При этом сумма небольшая — цена автомобиля», — пояснил Минеев.

Он подчеркнул, что решение суда в его пользу было принято ещё в марте 2017 года, но деньги всё ещё не выплачены.

«На банкротстве можно подать, если задержка в выплате долга превышает три месяца. Они какую-то часть суммы выплатили приставам, осталось 400 тысяч. Это небольшая сумма. Возмущает такое отношение к клиентам. И недостатки не устраняют и деньги не выплачивают», — пояснил истец.

Как следует из решения Верховного суда Республики Татарстан, отменившего решение Набережночелнинского городского суда от 29 ноября 2016 года, отказавшего истцу, по данному делу необходимо принять новое решение, «которым взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в пользу Е.Р. Минеева уплаченную за товар сумму в размере 522 000 рублей, неустойку в размере 20 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 30 000 рублей».

Кроме того, суд решил «взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» государственную пошлину в бюджет муниципального образования «город Набережные Челны» в размере 13 655 рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с аналогичным дефектом — не срабатыванием блокировки руля — компания Ford начала акцию по отзыву и ремонту 1,32 тыс. автомобилей Ecosport, реализованных на территории России с 2014 по 2016 год.

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