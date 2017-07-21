Алмазбек Атамбаев: «Киргизские женщины никогда не носили мешков на голове»

Бишкек, , 13:08 — REGNUM «Киргизские женщины никогда не носили мешков на голове, а правили народом. У нас изначально была демократия и гендерное равенство», — сообщил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на открытии экспозиции «Алтайское кочевье» на Иссык-Куле.

В качестве примера глава государства привел правительницу алайских киргизов Курманжан Датку. «Ее, когда-то будущий президент Финляндии Маннергейм, сфотографировал на коне. Тогда нашей великой Алайской царице было 96 лет, когда она взобралась на коня», — подчеркнул он.

Также Алмазбек Атамбаев отметил необходимость сохранять многонациональное единство Киргизии и заявил о том, что тех, кто пытается делить народ, нужно забивать камнями.

«Бог создал нас одинаковыми, не делитесь. Недаром наш предок Манас говорил: «Не делись, киргиз, разрозненные легко могут стать жертвами», — резюмировал киргизстанский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда президент Алмазбек Атамбаев призывает соотечественников отказаться от ношения арабской национальной одежды, которую многие киргизстанцы считают неотъемлемым атрибутом мусульманской веры. В этой связи по заказу главы государства на улицах городов Киргизии размещали баннеры с соответствующей социальной рекламой.

Отметим, что по официальным данным, сейчас в Киргизской Республике насчитывается 2600 мечетей. За годы независимости их количество выросло в 66 раз.