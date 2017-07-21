Для ликвидации стихийной свалки в мурманской Териберке понадобится год

Мурманск, , 13:02 — REGNUM Для ликвидации несанкционированной свалки в популярной у туристов Териберке в Мурманской области понадобится почти год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 июля в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

«Несанкционированная свалка росла в течение десятилетий, — объяснили в ОНФ. — Горы бытового мусора, разбросанного вдоль единственной дороги, ведущей к водопаду, разносит ветер. Каждый год свалка горит, периодически её частично расчищают активные граждане, но она неизменно появляется снова».

О наличии несанкционированной свалки представителям ОНФ рассказали гражданские активисты. По словам местных жителей, примерно два раза в неделю мусоровоз объезжает все контейнеры в посёлке, собирает отходы и вывозит их в одно место — якобы у властей нет иной альтернативы. Даже если свалку убирают, буквально через несколько дней она возникает снова.

Однако, по данным ОНФ, в скором времени ситуация может измениться: весь мусор собираются централизованно вывезти на полигон твёрдых коммунальных отходов, который строится в сельском поселении Междуречье. Планируемая сдача объекта в эксплуатацию — декабрь 2017 года.

О том, что мурманская Териберка зарастает мусором, стало известно на прошлой неделе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы интерес к Териберке со стороны туристов из разных стран только растёт, что не всегда идёт на пользу местности: нередко после себя отдыхающие оставляют упаковки от еды, пакеты, бутылки и другой мусор.

Напомним, Териберка известна далеко за пределами региона благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева. Вот уже несколько лет здесь проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Мероприятие проводят бизнесмены из Москвы, которые считают, что Териберка — это уникальный населённый пункт, интересный с точки зрения развития туризма.

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