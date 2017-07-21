Краснокнижный сивуч станет символом нового официального праздника Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 12:43 — REGNUM Власти Камчатки одобрили инициативу сотрудников Кроноцкого заповедника о включении экологического фестиваля «Море жизни», символом которого является краснокнижный сивуч, в перечень официальных праздников региона. Как сообщил ИА REGNUM заместитель министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, по инициативе правительства края, депутаты регионального парламента внесли изменения в соответствующий закон.

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Фестиваль «Море жизни» теперь будут проводить каждый год в последнюю субботу сентября.

«Его главная цель — повышение экологической культуры населения. Символом экологического фестиваля является сивуч или морской лев Стеллера, обитающий у берегов полуострова. Млекопитающее занесено в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки. Весьма символично, что новый статус присвоен фестивалю в год, объявленный в России Годом экологии», — отметил Кумарьков.

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Спикер Заксобрания края Валерий Раенко сказал корреспонденту ИА REGNUM, что утверждая праздник, власти не только хотят привлечь внимание к вопросам защиты млекопитающих, но и повысить туристическую привлекательность нашего региона.

«Думаю, новый праздник станет еще одной визитной карточкой Камчатки», — отметил Раенко.

Лежбища сивучей в городской черте на планете существуют только в четырех городах мира — в Сиэтле, в Сан-Франциско, в Невельске и в Петропавловске-Камчатском. Фестиваль «Море жизни» впервые прошёл на Камчатке осенью 2016 года и объединил более 2,5 тысяч человек. Ежегодные мероприятия, приуроченные к экологическому фестивалю «Море жизни», будут включать тематические фотовыставки, лектории под открытым небом, концертно-развлекательную программу.