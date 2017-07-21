В Калужской области резко подорожали соль, сахар и подсолнечное масло

Калуга, , 12:12 — REGNUM В магазинах федеральных торговых сетей на территории Калужской области увеличились цены на соль — на 8,2%, на сахар-песок — на 3,3%, на масло подсолнечное — на 2,6%, свинину — на 1,7%, рыбные консервы — на 5,6%, сыр — на 0,9%, лук — на 2,5%, морковь — на 1,4% и яблоки — на 3,6%, сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM, по материалам совместного заседания областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Согласно статистике, в Калуге зафиксированы максимальные цены на консервы мясные, масло сливочное и подсолнечное, сметану, конфеты мягкие, глазированные шоколадом.

Между тем, по данным областного мониторинга цен на нефтепродукты с 13 по 20 июля, уменьшились оптовые цены на бензин на 0,7% (325 руб./тонну) и дизельное топливо на 1,8% (700 руб./тонну), розничные цены существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину автомобильному (36,36 руб./л) и 3-е место по дизельному топливу (36,18 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Калужской области пытаются удержать рост цен, увеличив долю калужской продукции на местном продовольственном рынке. В 15 калужских магазинах одной из федеральных торговых сетей широко представлена востребованная покупателями продукция калужских фермерских хозяйств в рамках нового регионального проекта «Магазин в магазине».

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