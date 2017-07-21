В Китае предстал перед судом высокопоставленный партийный деятель

Пекин, , 12:07 — REGNUM Бывший член постоянного комитета КПК в китайской провинции Хэнань У Тяньцзюнь предстал перед судом. Экс-чиновник обвинялся в неоднократном получении крупных взяток и злоупотреблении служебным положением.

В ходе следствия удалось установить, что У Тяньцзюнь в период с 2004 по 2015 г. получил взятки и дорогие подарки на общую сумму 11,05 млн юаней ($1,64 млн). Кроме того, подсудимый использовал свое служебное положение для продвижения по служебной лестнице своих приближенных, пишет «Жэньминь жибао».

Дело У Тяньцзюня рассматривалось в Промежуточном народном суде в китайском городе Сянян провинции Хубэй. Экс-чиновник активно сотрудничал со следствием и признал себя полностью виновным. Приговор бывшему высокопоставленному чиновнику будет объявлен позднее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КПК сообщила об аресте бывшего заместителя главы Комиссии по контролю ценных бумаг Яо Гана, обвиняемого в использовании служебного положения, получении взяток и дорогих подарков, а также уклонении от уплаты налогов.

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