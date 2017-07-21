Соучредитель «прославленного» Путиным завода отправлен под домашний арест

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM Соучредитель Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий отправлен под домашний арест до 5 сентября. Меру пресечения избрал Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского облсуда.

При этом отметим, что следствие настаивало на заключении соучредителя под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал возник 9 июля, когда президент России Владимир Путин указал врио губернатора Евгению Куйвашеву на проблему работников завода и на «борзоту» его руководства. После этого чиновники засуетились, и в три дня долги по зарплате были погашены.

Соучредителю предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса.