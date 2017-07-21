В Китае родилась еще одна пара двойняшек панды

Чэнду, Китай, , 11:29 — REGNUM Сотрудники Национального заповедника панд в китайской провинции Сычуань сообщили о рождении еще одной двойни в стенах центра. Самка Нини родила двух здоровых медвежат ранним утром 20 июля.

Медвежата весом в 203 и 91 грамм были сразу же осмотрены специалистами заповедника. По словам зоологов, детеныши полностью здоровы, медвежата уже переданы матери, пишет «Чжунго синьвэнь».

Состоявшиеся роды стали уже вторыми для Нини — в августе 2015 года самка родила свою первую пару детенышей. В настоящее время животные уже прошли необходимый курс подготовки для жизни в дикой природе, сотрудники ведут последние приготовления к выпуску бамбуковых медведей в природу, где за ними будут следить с помощью специальных ошейников.

Новое потомство Нини, как ожидается, представят публике не ранее сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 июля стало известно, что самка Линь Бин, рожденная в Таиланде и вернувшаяся в КНР в 2013 году, родила двух здоровых медвежат.

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