Госдума запустила телемедицину

Москва, , 11:19 — REGNUM Правительственный закон, позволяющий проводить консультации пациентов с врачами онлайн, Госдума приняла в третьем чтении на последнем пленарном заседании весенней сессии, передает корреспондент 21 июля.

Гражданам с 1 января 2018 года разрешается общаться с врачами дистанционно. Они смогут консультироваться с врачами, узнавать свои диагнозы и получать рецепты на лекарства. Врачи смогут выдавать рецепты в том числе и на наркотические или психотропных вещества. Для этого документ должен быть оформлен на специальных бланках и в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача и соответствующей медицинской организации.

Согласно закону, общение врача и пациента будет осуществляться с помощью специально созданной для этого Единой государственной системы в сфере здравоохранения. С помощью этой системы врачи также смогут проводить онлайн консультации друг с другом по наиболее проблемным вопросам.

В единой системе также будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Таким образом, отмечали депутаты, она станет единым реестром всех пациентов и позволит выделить больных отдельными заболеваниями.

Дистанционные консультации не отменяют правил оказания медицинской помощи в целом. Так, врачи и другие медицинские работники будут нести ответственность за недобросовестное выполнение своей работы. Кроме того, врачи будут обязаны соблюдать закон об обработке персональных данных и хранить врачебную тайну.