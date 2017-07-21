Полиция КНР арестовала мужчину, убившего четверых членов своей семьи

Сучжоу, Китай, , 11:18 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Ганьсу сообщили о задержании 37-летнего Чжан Сяоцзюня, обвиняемого в убийстве четверых человек, в том числе своей жены и сына. Мужчина пошел на преступление после скандала с супругой.

По данным полиции, инцидент произошел в деревне Цзюцюань уезда Сучжоу 18 июля примерно в 12:50 по местному времени. Во время семейной ссоры задержанный схватил нож и убил своего племянника, тестя и сына. Супруга, свекровь и невестка Чжан Сяоцзюаня получили серьезные ранения, жена задержанного скончалась по пути в больницу, пишет «Сина синьвэнь».

Сразу после совершения преступления преступник скрылся. Сотрудники полиции задержали Чжан Сяоцзюня только на следующий день, убийца скрывался в соседнем поселке. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. В ближайшее время преступник предстанет перед судом, ему грозит высшая мера наказания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, В Китае завершились судебные слушания по делу серийного убийцы Гао Чэнюна, обвиняемого в многочисленных убийствах, изнасилованиях и кражах. Промежуточный народный суд китайского города Байинь признал китайского «Джека-потрошителя» — именно так прозвали преступника журналисты — виновным.

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