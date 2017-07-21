Ремонт домов в центре Ярославля оплатят деньгами из бюджета Москвы

Ярославль, , 11:24 — REGNUM Активный ремонт ряда зданий в центре Ярославля будет оплачен из межбюджетного трансферта, который правительство Москвы предоставило Ярославской области. Это следует из принятого мэрией Ярославля постановления «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат на выполнение работ по ремонту объектов, расположенных на территории города Ярославля» № 1019 от 19 июля.

Постановление принято в соответствии с постановлением Правительства Москвы от «О предоставлении в 2017 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Ярославской области в целях проведения работ по ремонту, реставрации, реконструкции… зданий и сооружений, расположенных на территории города Ярославля…».

Согласно документу, принятому мэрией, на «московские» деньги могут претендовать жильцы обычных многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК. При этом возможен как текущий, так и капитальный ремонт.

Оплата работ будет производится после их выполнения. Желающим отремонтировать свои дома на средства бюджетной субсидии необходимо провести общее собрание и принять решение, подать заявку в городское агентство по муниципальному заказу, заказать проектно-сметную документацию, сделать ее госэкспертизу, нанять подрядчика и выполнить работы на собственные либо заемные деньги. В приемке работ будут участвовать городские власти, и только после этого жильцам компенсируют их затраты.

Отметим, что порядок предоставления субсидии принят 19 июля, а фактические работы на ряде зданий в центре города начались уже в июне. В основном они сводятся к реставрации либо покраске фасадов домов. Городские и региональные власти не раз заявляли, что собираются привести в порядок все дома в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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