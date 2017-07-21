Поставщики в Ингушетии нажились на поставках продуктов в детские лагеря

Магас, , 11:24 — REGNUM Недобросовестных предпринимателей, поставлявших продукты питания в детские лагеря Ингушетии, привлекут к ответственности. Этого потребовал глава республики Юнус-Бек Евкуров от правительства региона и правоохранительных органов.

О фактах завышения вдвое цен на продукты он заявил в ходе заседания президиума кабинета министров, сообщили в пресс-службе главы. По его словам, школы закупали для пришкольных летних лагерей мороженую рыбу по 400 рублей за один килограмм. При этом ее цена на рынке составляет не более 200 рублей.

Переплачивали школы и за мясо. Так, говядину учебным заведениям продавали по 300 рублей за один килограмм, в то время как ее рыночная цена дешевле в среднем на 40 рублей, пишет интернет-газета «Ингушетия».

При этом поставками, как заметил Евкуров, занимались одни и те же предприниматели Гойгова и Точиева.

«Если это происходит за вашей спиной и вы этого не видите, тогда для чего вы находитесь на должностях. Почему не проверяете, не выявляете эти вопиющие случаи», — возмутился глава региона.

Все факты, выявленные в ходе проверки, которая была проведена по поручению главы республики, будут переданы в правоохранительные органы. С недобросовестных поставщиков будут взысканы переплаченные суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад в Дагестане была привлечена к ответственности директор детского лагеря, которая также хотела поживиться на деньгах, выделяемых на детский отдых. Директор детского образовательно-оздоровительного лагеря «Глобус» в городе Южно-Сухокумске Патимат Магомаева вместо двух смен летом 2013 года организовала пребывание детей только на одну смену.

На основании представленных обвиняемой документов на расчетный счет детского лагеря «Глобус» комитетом по делам молодежи Республики Дагестан были перечислены бюджетные средства в сумме 840 тысяч рублей. Из них половину суммы Магомаева перечислила поставщикам продуктов питания за первую смену лагеря, а вторую половину похитила.

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