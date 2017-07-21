Гибель Беннингтона в США: Гастрольный тур группы Linkin Park состоится

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Гастрольный тур рок-группы Linkin Park, несмотря на смерть фронтмена коллектива Честера Беннингтона, состоится. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

«Рок-группа Linkin Park готовится в ближайшее время отправиться в гастрольный тур, несмотря на смерть фронтмена коллектива Честера Беннингтона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 27 июля в американском Мансфилде начнется турне группы под названием One More Light.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2017 г. в США был найден труп солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Тело 41-летнего музыканта находилось в его доме в калифорнийском городе Палос Вердес Эстейтс.

По предварительным данным, Беннингтон покончил жизнь самоубийством. У музыканта осталось шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз.

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