Жалобы на скорую в Оренбурге: на выездах старые машины, новые – в гаражах

Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбурге водитель автомобиля скорой помощи пожаловался на изношенность автопарка медслужбы. В результате на станцию скорой медицинской помощи последовал визит губернатора, который поручил своему заместителю по социальной политике Павлу Самсонову разобраться в вопросе эффективности использования транспорта и навести порядок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Минздраве.

«Только в последнее время Оренбуржье получило более 200 новых карет скорой помощи. Ни одному региону не было выделено столько машин. При этом есть случаи, когда новые автомобили простаивают в гаражах, а на выезды направляются резервные с большим сроком эксплуатации», — сказал губернатор Юрий Берг.

Между тем в администрации станции скорой помощи сообщили, что машины закреплены за конкретными бригадами. На время отпуска транспорт не передается другим бригадам, а на линию выходит резервный.

По данным министерства здравоохранения Оренбургской области, в структуру Центральной станции скорой помощи входят пять подстанций и выездной пункт в селе Краснохолм. В службе скорой помощи Оренбурга работают 130 врачей, 364 фельдшера и 258 водителей. Ежедневно на линию выходят 50 машин, работают 50 бригад. В сутки обслуживается от 700 до 1200 вызовов.

Стоит отметить, что в начале 2017 года в Минздраве Оренбуржья заявили, что с учётом обновлений автопарка службы в 2016 году срок эксплуатации 235 автомобилей составляет менее пяти лет. Это позволяет выпускать на линию только новые автомобили скорой помощи. Остальной транспорт используется только в случае нештатных ситуаций.

За три года автопарк скорой медицинской помощи обновился более чем на 200 единиц современного транспорта. Только в 2016 году в рамках централизованных поставок, а также социального партнёрства поставлено 103 новых оснащенных автомобиля, из них 97 класса В и пять класса С (реанимобили). Общий износ автопарка снизился с 70 до 40%. Укомплектованный необходимым оборудованием современный транспорт распределён и работает в территориях региона.

Кроме того, с 2013 по 2015 год в регионе за счет средств регионального, муниципальных и средств социального партнерства приобретено 117 единиц новых автомобилей скорой помощи, оснащенных медицинским оборудованием. В регионе создана и начала работать мобильная служба фельдшерско-акушерских пунктов, для которой приобретено 43 легковых автомобиля.

Оренбургская область по числу поставляемых автомобилей вошла в первую десятку субъектов Российской Федерации.