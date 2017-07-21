Экс-замглавы Комиссии по контролю ценных бумаг предстанет перед судом в КНР

Пекин, , 10:17 — REGNUM Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КПК сообщила об аресте бывшего заместителя главы Комиссии по контролю ценных бумаг Яо Гана, обвиняемого в использовании служебного положения, получении взяток и дорогих подарков, а также уклонении от уплаты налогов.

Накануне бывший высокопоставленный чиновник был уволен с государственной службы и исключен из рядов Коммунистической партии Китая. В результате внутренней проверки, инициированной комиссией в ноябре 2015 года, было установлено, что 55-летний чиновник неоднократно получал многомиллионные взятки, пишет «Чжунго жибао».

Инспекторы сообщили, что Яо Ган саботировал работу рынка ценных бумаг, а также использовал свое положение для помощи бизнесменам. Материалы внутренней проверки уже переданы в Верховную прокуратуру КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центральная комиссия КПК по проверке трудовой дисциплины отчиталась о проделанной работе за первые шесть месяцев 2017 года. Согласно данным, опубликованным на сайте дисциплинарной комиссии, по итогам первого полугодия более 210 тыс. чиновников понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 210 тыс. чиновников из КНР нарушили трудовую дисциплину в I полугодии