Юрист из Татарии подал иск о банкротстве завода Nissan в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Юрист из Набережных Челнов Евгений Минеев подал иск о банкротстве ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Российское предприятие японского концерна владеет, в частности, автомобильным заводом Nissan в Северной столице.

Исковое заявление «О признании должника банкротом» зафиксировано в картотеке суда 19 июля. Дата слушаний по делу пока не назначена.

Евгений Минеев, как следует из сведений на его странице в соцсети, работает в юридической компании «Право116», которая оказывает юридические услуги гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям и специализируется на представлении интересов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей. Компания имеет офисы в Казани и Набережных Челнах.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге открыт в 2006 году. В 2016 году на заводе был произведен 250-тысячный автомобиль. Всего в России в 2016 году было произведено 79 066 автомобилей Nissan.

Как сообщало ИА REGNUM, завод Nissan в Санкт-Петербурге останавливает свою работу с 22 июля по 6 августа 2017 года в связи с запланированными каникулами. После каникул, 7 августа, конвейер будет вновь запущен, и завод продолжит работу в штатном режиме.

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