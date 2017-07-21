Житель Екатеринбурга заплатит около миллиона за пиратские программы

Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин заплатит почти 900 тыс. рублей за использование пиратских компьютерных программ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном суде.

В 2016 году гражданин был осуждён за нарушение авторских прав. Представители правообладателей предлагали ему договориться и уплатить 50 тыс. рублей. Тогда они были готовы не обращаться в суд. Но гражданин отказался, заявив, что у него нет денег. Это сподвигло компании обратиться в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Решение суда было не в пользу ответчика. 291 тыс. 147 рублей он должен уплатить в пользу корпорации «Майкрософт», а ещё 584 тыс. 720 рублей — в пользу ООО «1С». Также ему придётся уплатить 11 тыс. 958 рублей госпошлины.

Ответчик не согласился с решением суда. Он заявил, что с 1 июля 2011 года программы были сняты с продажи и могли продаваться только со статусом «франчайзи» со скидкой 40−60%. Но областной суд отклонил его доводы.

Добавим, это не первый в регионе случай, когда суды обязывают граждан расплатиться с корпорациями за пиратский софт. Так, несколько лет назад такое решение вынес один из судов Екатеринбурга.