Жулебинский лес подвергли благоустройству

Москва, , 11:08 — REGNUM Начались работы по благоустройству Жулебинского лесопарка и прилегающей территории. Общая площадь территории, где запланированы работы, составляет 88,7 гектара, в том числе 85,5 гектара особо охраняемой природной территории (ООПТ), сообщает 21 июля официальный сайт мэра Москвы.

В границах Жулебинского лесопарка, являющегося особо охраняемой природной территорией, запланирован минимальный набор необходимых работ с целью сохранения имеющегося природного массива. Здесь поменяют все скамейки и урны, которые находятся в плачевном состоянии. Высадят дополнительно 824 кустарника, 41 дерево и обустроят 880 квадратных метров цветников из многолетников.

На территории площадью 3,2 гектара, прилегающей к Жулебинскому лесопарку со стороны Привольной улицы, вне границ особо охраняемой природной территории, будут выполнены масштабные работы по благоустройству. Здесь планируется разбить яблоневый сад, установить скамейки, фонари, урны, малые архитектурные формы, разбить цветники, а также провести дополнительное озеленение. Будет высажено 130 деревьев и 2389 кустарников.

Появятся дорожки для катания на роликах, велосипедах и самокатах, а для любителей пеших прогулок проложат экотропы. Здесь также обустроят спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и воркаутом. Все работы планируется завершить в 2017 году.

Комплексное благоустройство зон отдыха в этом году также начнется на юго-западе Москвы в районе Южное Бутово. Речь идет о площадках, расположенных возле станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», территориях Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки. Москомэкспертиза уже согласовала необходимую для проведения работ документацию.

Жители района получат современную зону для отдыха и занятий спортом. Здесь появятся скейт-парк, веревочный городок, площадки для занятий баскетболом, бадминтоном, теннисом и другими видами спорта.

Благоустроят проезды, тротуары, дорожки для пешеходов и велосипедистов. Частично будут укреплены берега и отремонтированы дамбы. У прудов появятся пляжи, деревянные понтонные причалы и пандусы-переходы. На разных участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Специалисты также установят системы наружного освещения и видеонаблюдения.

Часть территории отведут для отдыха и проведения культурных мероприятий. Здесь появятся крытые беседки, шезлонги, танцплощадки, летние театры, способные вместить более 500 зрителей. Обновленную рекреационную зону Южного Бутова оснастят велопарковками, навигационными стойками и торговыми киосками. На всей территории создадут условия для безопасного и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

Первый этап благоустройства, запланированный на 2017 год, коснется территории площадью 92,5 гектара. Второй этап намечен на 2018-й. Площадь строительно-монтажных работ составит 50 гектаров. А общая площадь благоустройства — 142,5 гектара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабы освоения природных территорий Москвы таковы, что это повергает в ужас не только специалистов экологов, но и рядовых москвичей. Самый свежий пример подобного благоустройства, это работы в природно-историческом парке Усадьба Строгановых на Яузе. Там, по словам муниципального депутата Александры Андреевой, вырубаются здоровые деревья и корни, крупная техника шествует по газонам ПК, уничтожая траву и почву, оставляя огромные колеи; ни одно дерево в зоне работ не огорожено.

«К концу лета от укромного московского леса останутся лишь ошмётки природы и закатанная в асфальт история», — уверена защитница природы.

Подробности читайте здесь: «Благоустройство» по-московски: парк усадьбы Строгановых закатают в асфальт

Еще один классический пример благоустройства «по московски» — работы в одной из природных жемчужин Москвы, парке Серебрянный бор. Здесь, внеся в одностороннем порядке изменения в одобренный экологами проект благоустройства, дирекция парка «Москворецкий» в декабре 2016 года приступила к очередному этапу обустройства парка, чем нанесла непоправимый ущерб природному комплексу Серебряный бор. Как утверждает общественный экологический инспектор, член рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергей Менжерицкий, чиновники сознательно проводят политику переформатирования этой уникальной природной территории, упорно приучают горожан к мысли, что за отдых в Серебряном бору им придётся платить, и платить много.

«Сейчас реализуется проект по массированному зашиванию естественных троп Серебряного бора высокими дощатыми помостами со ступеньками для проведения платных тренировок по «скандинавской ходьбе». Мало того, что это грубо нарушает природоохранное законодательство, запрещающее запечатывать и повреждать почвенный покров, а также искажать исторически сложившийся природный ландшафт — помосты уничтожили многие лыжные трассы лесопарка, создали огромные проблемы для пожилых людей, инвалидов, родителей с колясками и велосипедистов. Как им теперь передвигаться по Серебряному бору — никто из чиновников не объясняет», — подчеркнул эколог.

Подробности читайте здесь: Отдых в Серебряном бору станет платным?