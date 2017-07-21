Под влиянием губернатора: В Оренбурге в сжатые сроки должны достроить дом

Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбурге губернатор Юрий Берг встретился с генеральным директором ООО «Промышленный строительный комплекс» (ПСК) Алексеем Шумилкиным — руководителем подрядной организации, которая ведёт строительство многоквартирного жилого дома на ул. Березка в областном центре. Речь шла о затянувшемся строительстве жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Компания-застройщик не может сдать объект уже почти пять лет. В 2014 году его готовность составляла 95%, на сегодняшний день — 98%. Невыполненными остаются работы по благоустройству и озеленению придомовой территории, монтажу лифтового оборудования в торговых помещениях нежилой части объекта, не завершены отделочные работы, в 70% квартир не установлены входные двери.

«Застройщику ООО «Промышленный строительный комплекс» 15 раз продляли разрешение на строительство. Это недопустимо. Дома такой этажности обычно строятся за 1,5 — 2 года», — сказал Берг.

Губернатор обозначил застройщику последнюю дату окончания всех работ — 20 августа. В том случае, если обязательства не будут выполнены, застройщик ответит по всей строгости закона. Стройфирма 21 июля должна предоставить главе региона план-график завершения строительства.

Добавим, что работы по возведению 270-квартирного 17-этажного жилого дома начались в ноябре 2012 года, но в задекларированный срок (первый квартал 2014 года) объект не был введён в эксплуатацию. Низкие темпы строительства со стороны застройщика ООО «ПСК» и подрядных организаций затянули ввод жилого комплекса «Северное сияние».

Застройщиком — жилой комплекс — является ООО «Промышленный строительный комплекс». Срок действия разрешения на строительства продлевался 15 раз, последнее продление действует до 31.07.2017.

В доме 270 жилых помещений общей площадью 14,1 тыс. кв. метров. До сих пор работы по его строительству окончательно не завершены.

Процесс строительства объекта находится на постоянном контроле Правительства области и надзорных органов. В настоящее время степень готовности объекта составляет 98%.

Учитывая, что строительство дома велось достаточно долгий срок, и по ряду работ есть отклонения от существующего проекта, застройщику необходимо произвести корректировку проектной документации. Качество выполненных работ он должен подтвердить заключением экспертной организации по измененным разделам проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минстрой решил расширить перечень критериев оценки работы глав субъектов РФ. В частности, ведомство считает, что необходимо учитывать положение в сфере долевого строительства.

Мнения экспертов по поводу инициативы Минстроя неоднозначны: одни — категорически против расширения списка; другие считают, что губернатор имеет внушительное влияние в регионе и это стоит учитывать.

Напомним, в Оренбуржье числится пять проблемных объектов в сфере долевого строительства.

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