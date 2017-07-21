ФАС сообщила о картеле на торгах в Самарской и Ульяновской областях

Москва, , 10:01 — REGNUM ФАС России раскрыт картель на торгах по строительству в Самарской и Ульяновской областях. В период с 4 марта 2014 года компания ООО «Автодорстрой» с одной стороны, а ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Строймонтажкомплект» с другой, заключили антиконкурентное соглашение, которое реализовывалось ими до 23 декабря 2016 года, сообщает ведомство.

В ходе расследования установлено, что в этот период было проведено 8 аукционов на выполнение строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях. В этих закупках принимали участие ООО «Автодорстрой», а также одна или две компании из следующих: ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект», ООО ПСК «Волга».

Размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены, отмечают в антимонопольном ведомстве.

Комиссия ФАС России признала ООО «Автодорстрой», ООО ПСК «Волга», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект» виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах (п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).

Решение и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ.