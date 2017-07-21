ФАС России возбудила дело по признакам картеля на торгах в 28 регионах

Москва, , 09:48 — REGNUM Дело возбуждено в отношении ООО «Медпролайф», ООО «Проммедзакупка», ООО «Медторг», ООО «Инвамед» и ООО «Микромед». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на аукционах на поставку медицинских изделий, инструментов и расходных материалов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в учреждениях здравоохранения РФ, сообщает ФАС России.

Эти организации совместно участвовали в аукционах, заранее определяли между собой победителей и, создавая видимость конкуренции, допускали снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов не более чем на 3%. Потенциальный картель является одним из крупнейших по масштабам. Сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 2,5 млрд рублей.

«Выявление и пресечение антиконкурентных соглашений в сфере медицины является одним из приоритетных направлений деятельности ФАС России», — отметил статс-секретарь — заместитель руководителя антимонопольного ведомства Андрей Цариковский.

«Картели не только затрудняют доступ к качественному медицинскому обслуживанию, но и наносят ущерб интересам государства, поскольку в условиях отсутствия конкуренции на торгах бюджет несет повышенные расходы на приобретение медицинских изделий, необходимых для лечебных учреждений»,— добавил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.