Очередники подождут? Квартиры нужны для программы реновации

Москва, , 09:42 — REGNUM Участники программы реновации смогут переехать в новые квартиры уже в конце 2017 года, поскольку жилье им предоставят в готовых домах, заявил Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр».

«У нас есть определенный жилой фонд, который уже построен. Построен, правда, он был для других целей, но тем не менее мы отберем все, что можно, для программы реновации. И я думаю, что в конце года первые дома уже будут переселяться», — отметил столичный глава.

Еще одной первоочередной задачей московских властей является утверждение списков домов, вошедших в программу, определение стартовых площадок и начало строительства. Для реализации всех этих мер соответствующим городским ведомствам ещё необходимо будет разработать градостроительную документацию и проекты планировок для районов, где в программу войдёт много домов, а новое жильё можно будет строить целыми кварталами.

«Нам потребуются все силы архитекторов Москвы, может быть, даже из других городов, чтобы создавать эти градостроительные планы, согласовывать их с жителями, учитывать вопросы транспортного сообщения, социального обеспечения, благоустройства и так далее», — заключил Собянин.

Отметим, всего в Москве насчитывается 86 тыс. очередников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил о том, что у города есть дома, куда уже сейчас можно переселять людей. Речь идет о квартирах, находящихся на балансе города. Часть их — в ведении Департамента городского имущества, а часть — порядка 3,6 тыс. квартир общей площадью почти 203 тыс. квадратных метров — на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства». Квартиры, принадлежащие Управлению гражданского строительства, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы: Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального.

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