Ведомство по охране Конституции ФРГ предупредило о турецких шпионах

Берлин, , 09:25 — REGNUM Ведомство по охране Конституции ФРГ предупреждает, что Анкара может управлять своими шпионами среди представителей турецкой диаспоры в Германии, пишет 21 июля Die Zeit.

Глава ведомства Ханс-Георг Маасен отметил, что «в Германии наблюдается прямое влияние турецкого правительства на турецкую общину».

Более того, представителей турецкой диаспоры, не поддерживающих политику президента Реджепа Тайип Эрдогана, часто запугивают его сторонники.

Помимо этого, ведомство по охране Конституции ФРГ сообщает о росте количества турецких экстремистских групп в Германии, а также их радикализации.

Напомним, в Германии проживают около трех млн людей, имеющих турецкое происхождение. Около 1,8 млн человек являются непосредственно гражданами Турции.