В надежде остаться в ЕС: Спрос на ирландские паспорта вырос на 50%

Дублин, , 08:58 — REGNUM Все больше граждан Великобритании хотят переехать в соседнюю страну и стать гражданами Республики Ирландии, которая не собирается выходить из Евросоюза, пишет 20 июля Der Spiegel.

Министерство иностранных дел торговли Ирландии сообщает, что спрос на гражданство вырос почти на 50%.

В соответствии с законодательством Республики Ирландии, любой гражданин, имеющий ирландские корни, имеет право на получение гражданства, для граждан Великобритании есть возможность получить двойное гражданство.

Для Ирландии это — хорошая возможность «пополнить свои людские ресурсы», так как страна с 4,6 млн жителями является одной из малонаселенных в ЕС.

Власти страны сообщают, что за последние четыре года они выдали паспорта 670 тыс. человек, а за первые шесть месяцев 2017 года — 500 тыс.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.