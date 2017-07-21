Илон Маск соединит Вашингтон и Нью-Йорк подземным тоннелем

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Разрешение на строительство подземного тоннеля между Нью-Йорком и столицей США получено американской компанией The Boring Company, написал ее глава Илон Маск в Twitter.

«Только что получил разрешение правительства для The Boring Company на строительство подземного тоннеля NY-Phil-Balt-DC Hyperloop», — написал он.

Напомним, в 2012 году Маск предложил создать вакуумный поезд Hyperloop. Если проект будет доведен до конца, поезда будут передвигаться большой скоростью — до 322 км/ч.

Это новационное решение позволит обойтись без преодоления трения рельсов и встречного сопротивления воздуха.

Американский бизнесмен Шервин Пишевар сформировал компанию Hyperloop One и просил Маска обнародовать детали Hyperloop.

В июне 2016 года компания Hyperloop One сообщила, что рассматривает возможности включения России в новый Шелковый путь, который свяжет Европу и Китай.

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