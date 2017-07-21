В Приморье пять бурых медвежат попались в видеоловушку во время прогулки

Владивосток, , 08:07 — REGNUM Прогулка бурой медведицы с пятью медвежатами заснята на камеры видеонаблюдения, установленные в национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край), сообщили 21 июля в пресс-службе организации.

«Крупная бурая медведица сразу с пятью медвежатами попала на фотоловушку национального парка «Земля леопарда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой крупный выводок — большая редкость для дикой природы. В приморском нацпарке такое увидели впервые.

Гулявшую семью медведей камеры зафиксировали в северной части «Земли леопарда», неподалеку от границы с Китаем.

Комментируя этот феномен, инженер-исследователь научного отдела ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш отметил:

«Сразу пятеро медвежат — настоящая редкость в дикой природе, столь многодетные медвежьи семьи отмечали в средней полосе России, на Камчатке, Аляске и в некоторых зоопарках, однако не всегда выживает сразу весь выводок».

По его мнению, случившееся говорит о том, что крупным животным хорошо в нацпарке, для них здесь созданы оптимальные условия.

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